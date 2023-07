Experts Boskalis betrokken bij bluswerk vrachtschip Ameland

Experts van het Nederlandse maritiem bedrijf Boskalis zijn betrokken bij de reddingswerkzaamheden op het brandende vrachtschip Fremantle Highway ten noorden van Ameland. Boskalis werkt daarbij samen met het bedrijf Multraship Towage & Salvage uit Terneuzen, aldus een woordvoerder.

“We zijn betrokken en de focus ligt nu op het in kaart brengen van de situatie en het schip te koelen in een poging het schip en de lading te redden”, aldus Boskalis. Naast het koelen is het volgens hem ook belangrijk om het schip niet te veel te laten overhellen en daarna uit de vaargeul te slepen.

Verder is het volgens de zegsman van Boskalis inhoudelijk nog erg vroeg om meer te kunnen zeggen. De coördinatie wordt uitgevoerd door de kustwacht. Ook Multraship verwijst naar de kustwacht voor verdere informatie over de situatie.

Het 200 meter lange schip heeft 2857 auto’s aan boord waarvan 25 elektrische auto’s. Het schip was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar het Egyptische Port Said. Er zijn geen bemanningsleden meer op het schip. Door de brand is één bemanningslid om het leven gekomen.

Volgens de website MarineTraffic heeft de in 2013 gebouwde Fremantle Highway een draagvermogen van meer dan 18.500 ton en is de huidige diepgang 9,9 meter. De thuishaven van het schip is het Latijns-Amerikaanse Panama.

Begin maart vorig jaar zonk voor de kust van de Portugese eilandengroep de Azoren nog een vrachtschip met auto’s aan boord. De Felicity Ace was geladen met duizenden Volkswagens, Porsches, Audi’s, Bentley’s en Lamborghini’s en was op weg van het Duitse Emden naar de Verenigde Staten. Naar schatting waren de auto’s samen 393 miljoen euro waard.

Het vaartuig was twee weken eerder in brand gevlogen en zonk uiteindelijk door hevige golven, ondanks pogingen van het Nederlandse bergingsbedrijf Smit Salvage om het schip te redden.