Harbers dankt diensten die helpen rond brandend vrachtschip

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterschap spreekt in een eerste korte reactie zijn waardering uit voor “alle hulpdiensten die ter plaatse zijn en die zich met man en macht inzetten om verdere impact te beperken” van de brand op een vrachtschip boven Ameland.

“Ik leef mee met de slachtoffers, hun families en alle betrokkenen”, zegt Harbers op Twitter. Zijn ministerie kan nog niet veel zeggen over eventuele gevolgen van de brand. Inmiddels is een noodverbinding gelegd met een bergingsvaartuig. Het Panamese schip dat een kleine dertig kilometer ten noorden van Ameland lag, staat nog steeds in brand en is nu stuurloos omdat iedereen van boord is gehaald.