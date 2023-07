Het laden van een elektrische auto; wat komt daar allemaal bij kijken?

In september zullen de resultaten van het Nationaal Laadonderzoek voor 2023 (het grootste landelijke onderzoek naar de laatste trends en ontwikkelingen rond het laden van elektrische auto’s) worden uitgegeven en naar wat we kunnen verwachten op basis van het Nationaal Laadonderzoek 2022 waarderen Nederlandse elektrische auto-rijders hun auto thuis op laden het meest. Bijna tweederde van de rijders van elektrische auto’s heeft namelijk een privé laadpaal.

De meeste elektrische auto’s kun je weliswaar opladen via het stopcontact thuis maar dat kost echter wel zo’n 24 uur. Gemakkelijker, sneller en veilige is het installeren van een laadpunt thuis. De kosten voor zo’n laadpunt aan huis bedragen gemiddeld zo’n 2000 euro, maar dit verschilt per situatie. Bekijk dus de beste laadpalen voor thuis om goed te kunnen vergelijken welke laadpaal voor jouw situatie het meest geschikt is.

Laadpalen in Nederland

Als je op pad gaat in eigen land is het opladen van je auto meestal helemaal geen probleem. Door heel Nederland staan aan de openbare weg maar ook bij bedrijven en parkeergarages (semi-)openbare laadpunten. Er zijn zo’n 70.000 openbare laadpunten in Nederland. En deze aantallen blijven groeien. Bovendien vind je tegenwoordig ook steeds meer snellaadstations langs de snelwegen, bij wegrestaurants en bij knooppunten rond grotere steden. En ook dit aantal groeit snel. Aan een snellader zitten verschillende stekkers, zodat je er met iedere elektrische auto kunt laden. Met zo’n snellader kun je de accu van jouw elektrische auto vaak binnen een half uur al tot 80 procent opladen!

Laden in het buitenland

Als je met vakantie gaat, is het echter nog wel verstandig om jouw route langs buitenlandse laadlocaties te plannen. En het is ook belangrijk om van tevoren uit te zoeken of je met jouw auto elektrisch kunt laden in de buurt van je vakantie bestemming.

Ook al moeten er voor het einde van 2027 langs alle Europese snelwegen veel meer elektrische laadpalen staan, namelijk om de 60 kilometer, we zijn er nog lang niet. Maar met een beetje voorbereiding is elektrisch rijden naar je vakantieadres goed mogelijk. Op de website van ANWB kun je zien hoe de laadinfastructuur is in verschillende vakantielanden.

Laden en betalen

Bij een laadpunt thuis betaal je de kosten van de elektriciteit voor je elektrische auto via je energierekening. Je totale energierekening wordt dus wel iets hoger dan voorheen. Maar met zonnepanelen zou je die stroom zelf ook op kunnen wekken. Uit het Nationaal Laadonderzoek 2022 kwam ook naar voren dat opvallend veel Nederlanders met een elektrische auto ook zonnepanelen op hun dak hebben. En dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Op zonne-energie gereden elektrische kilometers zijn immers volledig duurzaam en dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom je elektrisch bent gaan rijden.

Om te laden bij een (semi-)openbaar laadpunt heb je wel een laadpas nodig. Hoeveel je betaalt voor openbaar laden, verschilt per laadpunt. Ieder openbaar laadpunt heeft zijn eigen starttarief, stroomtarief en tijdtarief.

Afhankelijk van jouw laadpas-abonnement kun je ook laden bij de meeste snellaadstations langs de snelwegen en bij knooppunten rond grotere steden. Ook dit verschilt per abonnement. Mobiliteitsplatform Moby heeft een vergelijking van de beste laadpassen gemaakt om de keuze te vergemakkelijken.