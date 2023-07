Kinderen die op vakantie gaan krijgen op Schiphol leesvoer mee

De boekenbranche gaat zaterdag en zondag op de luchthavens Schiphol en Zaventem kinderen en hun ouders wijzen op het belang van lezen in de vakantie. Boekenkoepel CPNB en reisorganisatie TUI gaan op de twee luchthavens duizenden ‘besties’ aanbieden aan jonge kinderen die op vakantie gaan.

Besties zijn chips die gekoppeld kunnen worden aan een smartphone. Hierdoor kunnen kinderen twee korte gesproken verhalen horen: eentje van Dolfje Weerwolfje en eentje van Kolletje & Dirk. Dit zijn twee populaire boekenreeksen onder jonge kinderen. CPNB en TUI hopen dat kinderen en ouders op deze manier op het idee worden gebracht om ook op vakantie te blijven lezen.

Met de actie wil het CPNB de zogenoemde ‘vakantieleesdip’ onder kinderen tegengaan. Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen na de schoolvakantie terug naar school gaan met een lager leesniveau dan dat ze in het schooljaar hadden opgebouwd. Een leesdip in de zomervakantie treft vaak de kinderen die juist al moeite hebben met lezen, stelt directeur Eveline Aendekerk van CPNB. “Leraren zien te vaak dat leerlingen na de vakantie met een lager leesniveau terugkomen in de klas”, zegt ze. “Dat is ontzettend jammer en onnodig. Met dagelijks vijftien minuten lezen is deze leesdip al te voorkomen.”

Behalve de besties delen CPNB en de organisatie De Schoolschrijver, die lezen onder jongeren bevordert, vanaf dit weekend ook onlinelijsten met boekentips die deze doelgroep in de vakantie kan lezen. Op de tiplijsten voor de onder- en de bovenbouw staan de Zilveren Griffels en Penselen 2023, de winnaars van de Kinderjury en een selectie van de mooiste zomerboeken van bekende kinderboekenschrijvers.