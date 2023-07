Kustwacht: brand op vrachtschip kan nog dagen duren

De brand op het vrachtschip Fremantle Highway ten noorden van Ameland kan nog dagen duren, evenals het mogelijk bergen ervan, laat een woordvoerder van de kustwacht weten.

De kustwacht wijst naar eerdere branden op vrachtschepen die lang duurden, zoals in 2021 bij Sri Lanka en vorig jaar bij de Azoren.

De schepen Nordic uit Duitsland en de Guardian van de kustwacht koelen het schip momenteel met brandblusinstallaties. De Nordic wordt later woensdag afgelost door de Fairplay 30, dat eveneens onder Duitse vlag vaart, en volgens de kustwacht beschikbaar wordt gesteld door de bergingsmaatschappij.

Het is nog niet mogelijk om de brand aan boord van de 200 meter lange Fremantle Highway te blussen. “Als er veel water aan boord komt, doet dat wat met het schip”, zei de woordvoerder van de kustwacht eerder. Daarbij is ook het blussen van elektrische auto’s niet makkelijk. Vanwege de brand kunnen er nog geen bergers aan boord, die nodig zijn om het weg te kunnen slepen.

Het Panamese schip was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte, met 2857 auto’s aan boord, waarvan 25 elektrische auto’s. De melding van de brand kwam rond middernacht binnen bij de hulpdiensten. Volgens een woordvoerder van de kustwacht is het vuur ontstaan op het voertuigendek, maar is de oorzaak nog niet duidelijk.