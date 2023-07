Kustwacht: temperatuur van brandend vrachtschip moet eerst dalen

Voordat het brandende vrachtschip Fremantle Highway ten noorden van Ameland verplaatst kan worden, moet de temperatuur aan boord dalen. Daarvoor worden de zijkanten van het schip gekoeld met een brandblusinstallatie vanaf de sleper Fairplay 30. Volgens een woordvoerster van de kustwacht houden experts op de sleper Guardian onder meer de temperatuur in de gaten en werken ze aan een plan van aanpak. Ze verwacht niet dat de situatie nog voor donderdagochtend verandert.

De kustwacht laat verder weten dat de brand aan boord van de Fremantle Highway nog niet geblust kan worden, omdat het bluswater kan zorgen voor stabiliteitsproblemen. Ook is het nog niet mogelijk mensen aan boord te brengen.

De brand brak dinsdagavond uit. Het vuur is ontstaan op het dek, maar de oorzaak is nog niet duidelijk. Alle bemanningsleden zijn na het uitbreken van de brand van boord gehaald. Een deel is van boord gesprongen en de rest door een helikopter opgehaald. Een persoon kwam om het leven. Hoe dat is gebeurd is niet bekend bij de kustwacht.

Het schip vaart onder Panamese vlag, maar de eigenaar is het Japanse bedrijf Shoei Kisen Kaisha. Dat laat weten dat het schip onderweg was naar Singapore en meewerkt met de Nederlandse autoriteiten. Ook meldt het dat er in totaal 21 Indiase bemanningsleden aan boord waren, maar de kustwacht is er zeker van dat 23 opvarenden zijn gered.

Ook de Indiase ambassade in Nederland spreekt op sociale media van 21 Indiase bemanningsleden. De ambassade staat in contact met de twintig gewonden en met de familie van het omgekomen bemanningslid.