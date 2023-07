Nederland krijgt er vrijwel zeker twee Europarlementariërs bij

Nederland krijgt er na de Europese verkiezingen van volgend jaar vrijwel zeker twee Europarlementariërs bij. Nu telt het Europees Parlement nog 29 Nederlanders. Na het parlement scharen ook de EU-lidstaten zich achter de uitbreiding, ook al zijn beide kampen het nog niet helemaal eens.

Doordat de Nederlandse bevolking harder is gegroeid dan die in andere EU-landen is Nederland nu ondervertegenwoordigd in het 705-koppige parlement. Ook Spanje en Frankrijk waren onderbedeeld en krijgen er twee zetels bij, als het aan de regeringen van de lidstaten ligt. België, Polen, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Slowakije, Ierland, Slovenië en Letland zouden één extra Europarlementariër verdienen. Het Europees Parlement dijt daarmee uit naar 720 zetels.

Het Europees Parlement gunde Nederland ook al twee extra afgevaardigden, maar bijvoorbeeld Frankrijk niet. Maar het parlement zal wel kunnen leven met de aanpassingen die de lidstaten willen, verwachten EU-diplomaten. De tijd dringt, brengt een ingewijde in herinnering. Veel EU-landen moeten heel binnenkort al beginnen aan de voorbereidingen voor de verkiezingen.

Het verdelingsvraagstuk had zonder die tijdsdruk nog lang kunnen aanslepen. Lidstaten zijn vanouds geneigd zoveel mogelijk naar zichzelf toe te redeneren en te rekenen. En dan zijn er nog landen als Nederland en Duitsland die eigenlijk überhaupt weinig voelen voor een groter aantal Europarlementariërs. Nederland vindt een groter eigen aandeel niet meer dan eerlijk, maar is tegelijkertijd altijd beducht voor een te log en te duur parlement.

Nederlanders gaan 6 juni naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. De andere EU-lidstaten volgen later die week.