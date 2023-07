Nog twee aangiftes om doodschieten wolf in Wapse

Dierenrechtenorganisaties Bite Back en Fauna4Life hebben aangifte gedaan tegen een aantal mensen dat betrokken was bij het doodschieten van een wolf in het Drentse Wapse op 9 juli. Beide organisaties voegen zich bij de aangifte van Animal Rights, die al eerder werd gedaan. Ook de Faunabescherming is naar de politie gestapt. Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.

De aangiftes richten zich tegen burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld, waar Wapse bij hoort, tegen de locoburgemeester van die gemeente, tegen de schapenhouder en zijn zoon, tegen de schutter en tegen een Drentse politicus, die als eerste bij het incident werd betrokken. Volgens de organisaties heeft het zestal gehandeld in strijd met de Wet natuurbescherming en de Habitatrichtlijn, waarin de wolf zwaar beschermd wordt. Ook hebben ze het in Nederland geldende wolvenprotocol niet gevolgd, aldus de aangevers.

De organisaties willen dat de politie filmbeelden veiligstelt die gemaakt zijn van het incident. Landbouworganisatie LTO Noord zegt de beelden gezien te hebben, maar de familie van de gebeten schapenhouder wil ze niet naar buiten brengen. Ook zouden belgegevens van alle betrokkenen op 9 juli in beslag genomen moeten worden. “De burgemeester heeft zijn verhaal meermalen veranderd of aangepast. Dat maakt de hele besluitvorming ongeloofwaardig”, meent voorzitter Alex Romijn van Bite Back.

De wolf dook op 9 juli rond 07.00 uur op in het weiland van de hobbyboer. Die ging het roofdier met een schep te lijf, waarna de wolf beet. Een zoon van de boer zou de wolf met een stok hebben geslagen. Daarna verstopte de wolf zich onder een zonnepaneel. Twee uur later schoot iemand op bevel van de burgemeester de wolf dood, terwijl het dier nog steeds onder het zonnepaneel lag. Uit het onderzoek van het OM moet blijken of het schieten op de wolf illegaal was, wat een celstraf van maximaal 3 jaar kan opleveren.