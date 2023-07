Politie mag voetbalfans Enschede fouilleren na wapenvondst

De politie mag groepen voetbalsupporters in Enschede tijdelijk preventief fouilleren. Dat hebben de politie en de gemeente woensdagavond bekendgemaakt. Aanleiding is de vondst van wapens bij een supportersgroep in de stad eerder op de avond.

De bevoegdheid om tijdelijk te fouilleren is om 21.45 uur ingegaan en geldt voor de hele gemeente. De maatregel is gericht op “alle supportersgroepen”, staat in een verklaring van de politie en de gemeente, en is bedoeld om geweld tussen die groepen te voorkomen.

Donderdagavond speelt FC Twente in de tweede voorronde van de Conference League tegen de Zweedse voetbalclub Hammarby IF. Vanwege die wedstrijd gold in de binnenstad van Enschede sinds woensdagochtend al een noodverordening. Tot vrijdag 10.00 uur mogen supporters van Hammarby IF niet in de binnenstad komen, om ongeregeldheden te voorkomen.

In aanloop naar het duel donderdagavond was woensdagavond veel politie op de been in Enschede en omgeving. Volgens de Duitse politie, die ook is ingezet in het grensgebied, waren er aanwijzingen voor confrontaties tussen hooligans. Op beelden van lokale media is te zien dat de politie zich begeeft tussen aanhangers van de Twentse club en dat ook de Mobiele Eenheid (ME) is ingezet.

Volgens RTV Oost is in de wijk Pathmos een groep van zo’n vijftig FC Twente-supporters tegengehouden door de ME. Een woordvoerder van de politie kon dat eerder op de avond niet bevestigen. Wel liet hij weten dat er een paar staandehoudingen zijn verricht in Enschede, maar dat niemand is aangehouden.

De Duitse politie in de regio Borken, over de grens bij Enschede, meldt dat zowel de Nederlandse als de Duitse politie woensdagavond in het grensgebied aanwezig zijn. Volgens de politie in Duitsland zijn er aanwijzingen dat “probleemfans” van beide clubs het op “gewelddadige confrontaties” hebben voorzien in het grensgebied rond Enschede en Haaksbergen, ook aan de Duitse kant.

Volgens de Duitse politie waren ook de harde kern van de Duitse voetbalclub Schalke en die van Ajax onderweg naar het gebied. De Schalke-aanhangers zouden bevriende Twentse fans willen steunen en de Ajax-supporters zouden de Zweedse Hammarby IF-aanhang willen versterken. De Duitse politie zegt hierover in nauw contact te staan met Nederlandse collega-agenten.