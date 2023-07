Protest op Curaçao tegen naakt standbeeld slavenleider Tula

Op Curaçao is een protest gestart tegen de onthulling van een standbeeld van de historische slavenleider Tula, die staat gepland op 17 augustus in het centrum van Willemstad. Het beeld toont een naakte man en werd in 1973 door de Nederlandse kunstenares Toos Hagenaars (1932) gemaakt.

De politieke organisatie Kousa Promé meldde dinsdag tijdens een persconferentie dat het standbeeld de slavenleider niet correct verbeeldt, die in 1795 na een grote slavenopstand door Nederland ter dood werd gebracht. Niet alleen de naaktheid stuit de organisatie tegen de borst, ook zou het gezicht niet overeenkomen met Tula, die op Curaçao officieel een nationale held is.

In 1973 woonde de kunstenares op Curaçao. Ook toen was er protest. Het beeld stond daarna tientallen jaren in Nederland opgeslagen.

De Curaçaose regering wil het beeld nu plaatsen ter herdenking aan 160 jaar afschaffing van de slavernij. Kousa Promé stelde dinsdag voor een wedstrijd uit te schrijven onder schoolkinderen die het gezicht van Tula moeten tekenen waarna het hele eiland de beste verbeelding moet kiezen. Dat moet uiteindelijk tot een nieuw, en niet naakt, standbeeld leiden.