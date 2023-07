Schipper KNRM over reddingsactie Ameland: vuur verspreidde snel

Het vuur op het brandende vrachtschip boven Ameland verspreidde zich vannacht zo snel, dat 7 van de in totaal 23 mensen aan boord gecontroleerd in het water zijn gesprongen. Dat vertelde Willard Molenaar van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) tegen de NOS. Molenaar was als schipper van een van de reddingsvaartuigen betrokken bij de reddingsactie.

Rond 00.30 uur werd hij uit bed gepiept vanwege een melding van een brand op het schip de Fremantle Highway. “In eerste instantie zouden we er alleen naartoe gaan om standby te liggen, maar we zagen al gauw dat de situatie best wel ernstig was. Er hingen flink wat rookpluimen en het vuur verspreidde zich snel, veel sneller dan verwacht”, zei hij. “De mensen aan boord moesten er snel allemaal vanaf.”

Een voor een zijn ze gecontroleerd van het metershoge schip van boord gesprongen. “Ze waren echt in nood, daarom moesten ze springen. Dat doe je niet zomaar. Wij hebben ze uit het water gevist.” Een helikopter heeft daarna de rest van de mensen van het schip gehaald. Volgens Molenaar hadden de zeven opvarenden ademhalingsproblemen en waren ze gewond door de sprong in het water. Zij zijn met de boot van de KNRM naar Lauwersoog gebracht waar ambulances klaar stonden. Door de brand is een bemanningslid om het leven gekomen.

Een KNRM-medewerker op de kade zegt woensdagochtend dat ze een zware nacht hebben gehad. “Ze zijn al even wakker, het was zwaar voor ze”, geeft hij aan. Tijdens de actie kwam er onder meer een ‘medic’ aan boord “en onze mensen hebben natuurlijk ook hun hulpdiploma’s”. Nazorg voor de betrokkenen regelt de KNRM intern.