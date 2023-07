Twee verdachten nog vast, twee vrij na vondst dode in Haags huis

Het Openbaar Ministerie heeft twee verdachten die waren aangehouden na de vondst van een overleden vrouw in een woning in Den Haag op vrije voeten gesteld. Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond, maar zij zijn vooralsnog geen verdachten meer. Van twee anderen is de aanhouding getoetst en terecht bevonden door de rechter-commissaris. Zij zitten nog vast, meldt het Haagse OM woensdag.

Het lichaam van de vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gevonden in een woning aan de Dierenselaan in het stadsdeel Escamp. Maandag meldde de politie te onderzoeken of er mogelijk sprake is van een strafbaar feit. In verband met dit onderzoek werden vijf verdachten aangehouden, van wie er maandag nog vier in beperkingen zaten. De vijfde was toen al vrijgelaten, en geldt ook niet meer als verdachte. De twee die nog vastzitten, zitten nog wel in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaten.

Het onderzoek naar het overlijden van de vrouw en wat er is gebeurd, loopt nog, aldus het OM.