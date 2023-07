Uitreiking Onafhankelijkheidsprijs aan Iraanse vrouwen

In raadhuis De Paauw in Wassenaar wordt woensdag de Nederlandse Onafhankelijkheidsprijs uitgereikt aan de Iraanse vrouwen die oppositie voeren tegen het regime van de ayatollahs. Twee Iraans-Nederlandse vrouwen nemen namens de groep de prijs in ontvangst.

De prijs, een bronzen beeldje, werd vorig jaar door de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid in het leven geroepen om mensen te eren die “het begrip onafhankelijkheid levend houden door de inhoud ervan te vernieuwen” en die “de daad bij het woord voegen”. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was de eerste die de prijs kreeg.

De uitreiking is onderdeel van de Nederlandse Onafhankelijkheidsdag die de stichting sinds 2018 organiseert. Vaira Vīķe-Freiberga, de eerste vrouwelijke president van Letland (1999-2007), spreekt dit jaar de Onafhankelijkheidsrede uit. Ook Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en voorzitter van de politieke partij N-VA, levert een bijdrage aan de dag.