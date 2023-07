Veerboot naar Ameland gaat weer vaker varen

De veerboot van en naar Ameland gaat vanaf 1 augustus weer vaker varen. Wagenborg Passagiersdiensten, die de veerdienst verzorgt, heeft op basis van nieuwe peilgegevens plekken bij de vaargeul gevonden waar twee veerboten elkaar zonder gevaar kunnen passeren, laat het bedrijf woensdag weten. Wagenborg perkte het aantal afvaarten eind juni drastisch in, omdat de steeds opnieuw dichtslibbende vaargeul zo smal was geworden dat boten elkaar niet meer veilig konden passeren. Zowel Friesland als Ameland was daar zeer ontstemd over.

Volgens Wagenborg waren de nu gebruikte peilgegevens niet eerder beschikbaar. Ze tonen aan dat er in de directe omgeving van de vaargeul plekken zijn waar “vanaf een bepaalde waterstand voldoende breedte en diepgang is om twee schepen elkaar te laten passeren”, aldus de rederij. Dat betekent dat er bij een waterstand van minimaal ongeveer 1 meter onder NAP twee tot drie keer per dag een extra schip kan varen. Ook de sneldienst kan via deze andere route varen. Daardoor neemt de vertraging af en zijn er vanaf dinsdag meer afvaarten overdag.

Onderzoeksinstituut MARIN, onderdeel van de Wageningen Universiteit, doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de vaargeul tussen Holwerd en Ameland en de passeerbaarheid. Dat onderzoek is pas rond 11 augustus klaar, maar Wagenborg vindt het verantwoord om de dienstregeling al eerder aan te passen op basis van de nieuwe gegevens, zegt de rederij. Rijkswaterstaat zal de passeervakken van boeien voorzien.

De ruimere dienstregeling geldt in elk geval voor de maand augustus. Als het rapport van MARIN klaar is, zullen de rederij, het ministerie, betrokken gemeenten en consumentenorganisaties zich buigen over de dienstregeling voor de rest van 2023. Rijkswaterstaat peilt in elk geval tot half september de ontwikkelingen van de vaargeul. De dienst baggert de zandige geul al elke dag, maar dat helpt niet voldoende.