Waddenvereniging: brandend schip heeft nog geen olie gelekt

Er is nog geen olie gelekt van de Fremantle Highway, het vrachtschip waarop al sinds middernacht brand woedt. Een zogeheten oliebestrijdingsvaartuig van Rijkswaterstaat is in de buurt om eventueel vrijgekomen olie direct te kunnen opruimen, maar “dat is tot op heden gelukkig niet het geval”, laat de Waddenvereniging rond 18.00 uur weten.

Het vrachtschip raakte in de nacht van dinsdag op woensdag in de problemen door een brand, die vermoedelijk is ontstaan op het voertuigendek. Het schip ligt stabiel in de Noordzee, op zo’n 30 kilometer ten noorden van Ameland.

De Waddenvereniging zegt dat alles erop is gericht om het schip, zodra dat kan, zo ver mogelijk bij het Waddengebied vandaan te brengen. Rijkswaterstaat heeft daarvoor een “ecologische weging” gemaakt om de eventuele impact op het milieu zo klein mogelijk te houden, aldus de vereniging. “Op de Noordzee is er ook risico op impact, maar de gevolgen zijn daar kleiner dan op de Waddenzee.”

Nu het schip nog brandt, kan het nog niet worden weggesleept. Waar de Fremantle Highway naartoe wordt verplaatst als het vuur uit is, is nog niet duidelijk. Volgens de Waddenvereniging zal het in ieder geval gaan om een plek ten noorden van de noordelijke vaarroute, een van de twee internationale routes over zee tussen Duitsland en Nederland.

“Ecologen van Rijkswaterstaat bepalen wat hiervoor de beste plek is”, laat de Waddenvereniging weten, hoewel de organisatie benadrukt dat nog niet helemaal duidelijk is wat er daarna gaat gebeuren. “Hiervoor worden verschillende scenario’s bekeken.”

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt in een reactie dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over waar het schip naartoe wordt verplaatst als het vuur gedoofd is. “De bedoeling is het schip naar een veilige plek te slepen, maar of dat richting het noorden is of naar een haven, dat is nog ongewis.” Dat zal ook de berger moeten bepalen, zegt de woordvoerder. “Wij kijken mee omdat we net als de berger natuur en milieu geen schade willen aandoen.”