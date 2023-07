Waddenvereniging volgt brandend vrachtschip nauwgezet

De Waddenvereniging volgt nauwgezet wat er woensdag gebeurt met het brandende vrachtschip boven Ameland. Er is ook contact met Rijkswaterstaat. Maar de vereniging vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over eventuele gevolgen voor het milieu of het zeeleven, aangezien alle aandacht volgens de vereniging eerst uit moet gaan naar de gewonden en het feit dat er iemand om het leven is gekomen.

“Iedereen is nu druk met het voorkomen van een grote ramp. Misschien helpt het bluswerk of kan het schip nog naar een haven worden gesleept. Dan ziet alles er weer heel anders uit. Pas als dat duidelijk is kunnen we iets naders zeggen”, aldus de Waddenvereniging.