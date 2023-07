Brandend vrachtschip wordt richting oosten gedraaid

De sleepboot Hunter die een noodsleepverbinding heeft met de Fremantle Highway gaat proberen het brandende vrachtschip te keren. Op de wind en de stroming is het schip in de loop van de dag langzaam en “gecontroleerd” naar het westen gedreven, zegt een woordvoerder van de kustwacht. Omdat de stroming richting het oosten draait, wordt nu geprobeerd het schip ook die richting op te sturen.

Inmiddels is de brand iets minder heftig. “De intensiteit van het vuur is afgenomen ten opzichte van gisteren”, meldde een woordvoerster van de kustwacht na berichtgeving bij de NOS daarover. “De vlammen zijn niet meer te zien op het bovendek, maar er is wel veel rookvorming.” Het kustwachtvliegtuig kijkt met warmtecamera’s hoe de situatie aan boord zich ontwikkelt en of men bijvoorbeeld aan boord kan. “De omstandigheden zijn daartoe nu nog niet gunstig genoeg”, zegt de woordvoerster.

Het schip wordt buiten de vaarroutes gehouden, zodat het scheepvaartverkeer niet wordt belemmerd. Door gebruik te maken van de veranderende stroming kan het schip op eenzelfde afstand tot de kust worden gehouden, aldus de woordvoerder. Het nog altijd brandende schip bevindt zich zo’n 16 kilometer ten noorden van Terschelling.

Het schip wordt volgens de kustwacht niet meer gekoeld vanaf omliggende schepen om te voorkomen dat er te veel water in het schip komt en de stabiliteit in gevaar komt. Specialisten van bergingsbedrijven en Rijkswaterstaat werken aan een plan van aanpak voor wat er moet gebeuren. Rijkswaterstaat heeft ook een oliebestrijdingsvaartuig in de buurt, zodat snel kan worden opgetreden in het geval dat de Fremantle Highway olie lekt.