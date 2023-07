Grote brand bij kunststoffenbedrijf in Reuver

Bij een bedrijf in het Limburgse Reuver is in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.30 uur brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur bij de kunststoffenfabriek aan de Broeklaan te bestrijden.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand waarschijnlijk ontstaan nadat er een explosie was in een oven van het bedrijf. Rond 01.15 uur was de brand onder controle, “maar zeker nog niet brand meester”, aldus de veiligheidsregio.

De omgeving lijkt niet of nauwelijks hinder te hebben ondervonden van het incident, omdat de wind niet richting omliggende huizen stond.