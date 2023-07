Hoekstra zeer ongerust om situatie in Niger

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is “zeer bezorgd” om de ontwikkelingen in Niger, waar militairen sinds woensdag bezig zijn een staatsgreep te plegen. De president is afgezet, en het leger voegt zich bij de coupplegende militairen.

Nederland “veroordeelt elke poging om de stabiliteit van Niger’s democratische instituties te ondermijnen” en wil dat de coup wordt teruggedraaid. Nederland houdt samen met Europese partners de zaken in de gaten.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans wijst op X – vooral bekend als Twitter – op de gevolgen van een instabiele situatie in Niger voor Europa. “Niger is een belangrijke partner in het bestrijden van terrorisme en tegengaan van irreguliere migratie”, aldus de liberaal. “Het land is een knooppunt van Afrikaanse migratieroutes.”