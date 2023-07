Producent Rick Engelkes moet miljoenen coronasteun terugbetalen

Rick Engelkes en zijn bedrijf Waterfront Entertainment moeten definitief ruim 3,7 miljoen euro aan ontvangen coronasteun terugbetalen. Dat heeft het Fonds Podiumkunsten besloten na het bestuderen van de zienswijze van de theaterproducent. Die diende Engelkes in nadat het fonds eerder dit jaar het voorgenomen besluit om het geld terug te eisen bekendmaakte. Het bedrag is zelfs een kleine 50.000 euro hoger dan eerder werd vastgesteld, bevestigt een woordvoerder van het Fonds Podiumkunsten desgevraagd.

Engelkes kreeg tijdens de coronacrisis ruim 4,3 miljoen euro steun voor een musical die hij ontwikkelde over het leven van Willem van Oranje. Het stuk moest zeker enkele jaren in Delft te zien zijn. Er zou zelfs een nieuw theater worden gebouwd en het stuk zou worden geregisseerd door Theu Boermans, die eerder Soldaat van Oranje maakte. Omdat de werkzaamheden door corona stil kwamen te liggen vroeg Engelkes steun aan om de kosten te kunnen blijven dekken. De musical is er echter vooralsnog niet gekomen.

Van de totaal ontvangen subsidie kreeg Engelkes een bedrag van zo’n 638.000 terecht, oordeelde het fonds. De coronasteun was in het leven geroepen om de culturele sector overeind te houden toen door lockdowns alles stil kwam te liggen.

De theatermaker heeft zes weken de tijd om het geld terug te storten. Als hij dat niet doet, treft het fonds mogelijk invorderingsmaatregelen. Engelkes kan nog wel in bezwaar gaan. Het is onduidelijk of hij dat gaat doen. Hij was donderdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.