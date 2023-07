Rederij: ruim 900 meer auto’s op brandend vrachtschip bij Ameland

Het brandende vrachtschip voor de kust van Ameland heeft meer auto’s aan boord dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens de Japanse rederij K Lines, die sprak met het Duitse persbureau DPA, gaat het om 3783 auto’s in plaats van de oorspronkelijk gemelde 2857 auto’s. De kustwacht kon het nieuwe aantal niet bevestigen.

Om welke automerken het gaat, is nog grotendeels onduidelijk. Persbureau Bloomberg meldde woensdag dat het in ieder geval gaat om driehonderd Mercedes-Benz-wagens en dat ook BMW auto’s aan boord heeft. Volkswagen gaf aan nog niets te kunnen zeggen. Ford en Nissan meldden dat ze geen auto’s aan boord van het schip hebben. Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep en Fiat, bevestigt niet getroffen te zijn. Toyota en Renault zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat door hen gemaakte voertuigen op het schip worden vervoerd.

De kustwacht meldde donderdagochtend dat de brand op het schip met de naam Fremantle Highway nog altijd woedt. Meerdere schepen met bergingsspecialisten zijn in de buurt aanwezig. Het vuur brak dinsdagavond uit op het 200 meter lange schip dat vaart onder de Panamese vlag. Alle bemanningsleden zijn na het uitbreken van de brand van boord gehaald. Een deel is van boord gesprongen en de rest is door een helikopter opgehaald. Een persoon kwam om het leven. Hoe dat is gebeurd is niet bekend bij de kustwacht.

Verzekeraar Allianz meldde vorige maand dat branden op schepen worden gezien als een van de grootste veiligheidsproblemen voor de scheepvaartindustrie. Zo gingen er vorig jaar acht schepen verloren en werden er ruim tweehonderd incidenten gerapporteerd, het hoogste aantal in tien jaar tijd. De oorzaak ligt volgens Allianz onder meer bij een toename van het aantal verscheepte goederen met batterijen, waaronder elektrische auto’s. “De belangrijkste gevaren zijn brand, explosie en ’thermische runaway’, een snelle zelfverhitting die een explosie kan veroorzaken”, stelde de verzekeraar.