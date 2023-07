Voorarrest verdachte van dood drenkeling in Maastricht verlengd

De raadkamer van de rechtbank Limburg heeft donderdag het voorarrest van een 58-jarige man uit Maastricht met 90 dagen verlengd. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het in het water doen belanden van een 23-jarige man die daardoor is verdronken. Dat gebeurde op 14 juli aan de Maaspromenade in Maastricht. Hoewel omstanders de man uit het water haalden, kwam hulp te laat.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 58-jarige van doodslag of mishandeling de dood ten gevolge hebbend. Politie en justitie zoeken nog uit wat er precies aan de dood van de drenkeling voorafging.

Het OM onderzoekt ook een klacht van advocaat Arthur Vonken, raadsman van de verdachte. Volgens hem stonden medewerkers van de politie en bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) langs de kant van de Maas toen de drenkeling voor zijn leven vocht. De dienders hebben volgens de advocaat geen reddingspoging ondernomen. Plichtsverzuim met noodlottig gevolg, aldus de advocaat eerder in De Limburger. De woordvoerster van het OM liet eerder al weten dat deze klacht in behandeling is genomen. “Zolang het onderzoek loopt, doet het OM geen mededelingen of er eventuele verwijten zijn te maken richting de politie en boa’s”, voegde ze daaraan toe.