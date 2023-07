Zomercarnaval houdt vast aan verbod op ‘vulgair dansen’

Stichting Zomercarnaval Nederland blijft bij het verbod op “vulgair dansen” tijdens het Zomercarnaval dit weekend in Rotterdam. De organisatie reageert donderdag in een verklaring op ophef die was ontstaan over de regel dat deelnemende carnavalsgroepen zich niet “vulgair en aanstootgevend” mogen uiten. Zomercarnaval Nederland zegt hiermee te doelen op dansstijlen die “seksueel suggestief zijn of als ordinair kunnen worden beschouwd”.

Woensdag bleek dat op het evenement sommige dansvormen niet mogen. De organisatie spreekt van dansstijlen die “mogelijk als provocerend worden ervaren, vooral als ze seksuele bewegingen bevatten die niet passen bij een familiair publieksfeest”. Hierop ontstond commotie.

Zo spraken antiracismeorganisaties Nederland Wordt Beter en het Zwart Manifest over een “nieuw racistisch beleid”. Zij vinden het “een zorgelijke ontwikkeling wanneer bedrijven en gemeentes verboden instellen op muziek, dans en kledingstijl”, schrijven ze in een verklaring. Volgens de protesterende organisaties gaat Zomercarnaval Nederland met het verbod “geheel voorbij aan de oorsprong van het Carnaval en de betekenis ervan voor veel gemeenschappen in de regio Rotterdam en daarbuiten”.

Zomercarnaval Nederland liet donderdag weten te blijven bij het verbod. Wel benadrukt de organisatie dat dit niet betekent dat er geen ruimte is voor “expressieve dansstijlen”. “Wij willen graag benadrukken dat ons beleid niet bedoeld is om creatieve expressie te beknotten of culturele dansvormen te censureren.”