Zorgen poppodia en festivals, ondanks weer veel publiek in 2022

Poppodia en -festivals hebben in 2022 weer veel publiek mogen ontvangen, maar de branche maakt zich wel zorgen over de kostenstijgingen. Dat meldt de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) woensdag op basis van cijfers over 2022 van 48 poppodia en 55 popfestivals.

Hoewel er in het eerste kwartaal van 2022 nog coronamaatregelen van kracht waren, trokken de podia en festivals dat jaar in totaal 7,6 miljoen bezoeken. In 2019, voor corona, waren dat er 8,6 miljoen. In 2022 was er iets meer werkgelegenheid bij de poppodia dan in 2019.

Wel zijn er zorgen over de stijgende kosten in 2022, zoals voor personeel, huisvesting en inkoop horeca. De totale uitgaven van de podia stegen met 8 procent ten opzichte van 2019.

“De cijfers van 2022 tonen aan dat de gemeentelijke subsidie wel stijgt, maar niet voldoende om (autonome) kostenstijgingen het hoofd te bieden. Met name voor de langere termijn wekt dit zorgen”, zegt de VNPF. “Dit betekent dat talentontwikkeling van zowel artiesten als personeel en het behouden van goed personeel verder onder druk komen te staan. Adequate en gepaste subsidiĆ«ring van het gesubsidieerde deel van onze sector blijft van levensbelang. Ook niet-gesubsidieerde organisaties hebben de overheid nodig als samenwerkingspartner en facilitator.”