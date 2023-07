FC Twente start onderzoek naar rellen na duel met Hammarby IF

FC Twente onderzoekt vanaf vrijdag hoe het mogelijk is dat de thuiswedstrijd tegen Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League zo uit de hand kon lopen. Vlak na het laatste fluitsignaal werden supporters van de bezoekers aangevallen op de hoofdtribune van de Grolsch Veste. Een fan van de Zweedse club is donderdagavond met nog onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

De directie van FC Twente wil in gesprek met beveiligers, stewards, agenten en collega’s van Hammarby. Ook hoopt de club uit Enschede na het bestuderen van camerabeelden meer informatie te krijgen over welke fans aan de rellen op de hoofdtribune hebben deelgenomen. FC Twente moet ook besluiten of het supporters meeneemt naar de uitwedstrijd van komende donderdag in Stockholm. De nummer 5 van afgelopen seizoen in de Eredivisie heeft al 1500 tickets voor de return verkocht.

FC Twente is bij Europese duels verplicht om tweehonderd kaarten voor de hoofdtribune aan de tegenstander te verkopen. Die tickets zijn bestemd voor directie- en bestuursleden, sponsors en relaties. Directeur Paul van de Kraan van FC Twente kreeg tijdens de door zijn club gewonnen wedstrijd (1-0) al snel in de gaten dat Hammarby de tickets ook aan andere supporters had gegeven. Hij hoorde ook hoe Zweedse fans vlak voor het duel in het stadion een minuut stilte voor de overleden oud-FC Twente-spelers Theo Pahlplatz en Dais ter Beek verstoorden.

De gemeente Enschede had donderdagmiddag de Twentse stad uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied en in de binnenstad van Hengelo was een noodbevel van kracht. Die maatregelen waren genomen uit “ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens” rond de wedstrijd. Voor het duel waren Zweedse supporters niet welkom in Enschede maar in Hengelo.

Supporters van beide clubs werden woensdag en donderdag voor de wedstrijd op de voet gevolgd door de politie die uiteindelijk minimaal tien arrestaties verrichtte. Toch duurde het volgens directeur Van de Kraan best lang totdat de ME ingreep bij de rellen op de hoofdtribune. Dat kwam ook omdat FC Twente in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor de openbare orde in het stadion. Van de Kraan zag vlak na het duel een grote groep fans van FC Twente ongehinderd een vrij grote afstand naar de hoofdtribune afleggen.

De UEFA is in afwachting van rapporten over de rellen in het stadion. FC Twente hangt na een waarschijnlijke tuchtzaak een straf boven het hoofd.