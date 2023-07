FC Twente wil positief reisadvies voor fans naar Stockholm

FC Twente weet nog niet of het supporters meeneemt naar de uitwedstrijd van komende donderdag tegen Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League. De club wil eerst van de Zweedse autoriteiten weten of ze de fans een positief reisadvies kunnen geven. FC Twente wil dat de veiligheid van de meegereisde aanhang in Stockholm wordt gegarandeerd. De club heeft al 1500 tickets voor de return verkocht.

Vlak na afloop van de gewonnen thuiswedstrijd tegen Hammarby IF (1-0) bestormden fans van FC Twente donderdagavond de hoofdtribune van de Grolsch Veste. Ze raakten daar slaags met Zweedse fans. De politie verrichtte negen arrestaties en één Zweed moest zich in een ziekenhuis aan zijn verwondingen laten behandelen. “We zetten uiteraard alles op alles om de daders te identificeren”, laat directeur Paul van de Kraan van FC Twente weten in een nieuwsbrief. “Zij kunnen rekenen op een stadionverbod.”

Van de Kraan biedt zijn excuses aan bij alle supporters en sponsoren. “De ongeregeldheden die in ons stadion plaatsvonden overschaduwden de wedstrijd volledig”, stelt hij. “Deze zijn FC Twente onwaardig en horen in geen enkel stadion thuis. Ongeregeldheden als deze zorgen voor woede en schaamte. Zo kort na de avond is het nog te vroeg om conclusies te trekken. We gaan dit grondig onderzoeken.”

“De minuut stilte ter nagedachtenis aan Theo Pahlplatz en Dais ter Beek werd volledig genegeerd door de supporters van Hammarby en was respectloos naar met name de nabestaanden”. aldus Van de Kraan. “Iedereen heeft gezien dat het helemaal fout ging op de hoofdtribune. De UEFA verplicht elke thuisclub tweehonderd kaarten voor de hoofdtribune beschikbaar te stellen aan sponsoren en relaties van de bezoekende club. We vragen ons af of deze kaarten daar terecht zijn gekomen. Tijdens de wedstrijd zijn de Zweden continu op hun gedrag aangesproken door ons veiligheidspersoneel. Zelfs het bestuur van Hammarby is richting hen in actie gekomen. Dit alles zonder resultaat. Deze provocaties mogen echter nooit een reden zijn de hoofdtribune aan te vallen.”