De Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk wil geen lijsttrekker van het CDA worden. Dat zegt ze in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Sterk werd regelmatig genoemd als mogelijke opvolger van Wopke Hoekstra, maar valt dus af.

Ze heeft er heel even over nagedacht, maar was er al snel uit dat ze de overstap naar de Haagse politiek niet wil maken, zegt ze in het programma. “Ik ben nu een half jaar gedeputeerde in de provincie Utrecht en er is net een coalitieakkoord gesloten. Er liggen grote uitdagingen in de provincie, ik denk aan het landelijk gebied waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Daar wil ik graag voor gaan.”

Ze wil ook geen Kamerlid voor de christendemocraten worden. Sterk was Kamerlid van 2002 tot 2012.

Het bestuur van het CDA gaat één kandidaat voordragen voor het leiderschap van de partij. Er komen geen interne leiderschapsverkiezingen. Op 14 augustus wordt de beoogde kandidaat gepresenteerd. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich daarna nog tien dagen melden.

Het CDA heeft eerder deze maand besloten dat de leider van het CDA in de Tweede Kamer moet gaan zitten. Hoekstra was als minister van Buitenlandse Zaken veel in het buitenland.

Vanuit de huidige fractie worden Derk Boswijk en Henri Bontenbal als kanshebbers genoemd.