Omroep Zwart kritisch op verbod ‘vulgair dansen’ Zomercarnaval

Omroep Zwart is kritisch op het verbod dat het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval heeft ingesteld op ‘vulgair dansen’. In een bericht op sociale media meldt de omroep vrijdag dat een term als ‘vulgair’ niet past bij bubbling, de Caribische dans die door het festival bedoeld wordt. Bij bubbling wordt dansend tegen elkaar aan geschuurd. De dans moet bovendien gezien worden als een kunstvorm, stelt de omroep.

“Volgens de Van Dale betekent het woord ‘vulgair’ ook wel ordinair, grof of plat. Een zeer negatieve benaming die vanuit westerse lens als een wapen werd gericht op het Caribische ‘bubbling’”, schrijft de omroep. Omroep Zwart legt vervolgens uit dat de dansvorm is ontstaan in de Caribische regio en dat het “een rijke geschiedenis” heeft en “diep geworteld” is “binnen de culturele tradities van de Afro-Caribische gemeenschappen”. De dans zou bovendien de “verbondenheid binnen de gemeenschappen” versterken.

“Bubbling is kunst. Bubbling is cultuur. Bubbling is expressie. Zoiets moois verdient het niet om vulgair genoemd te worden”, aldus de omroep.

Woensdag werd bekend dat Stichting Zomercarnaval Nederland had besloten bepaalde dansvormen niet toe te staan op de aankomende editie van het festival. Deelnemende carnavalsgroepen mogen zich niet “vulgair en aanstootgevend” uiten, bleek uit het reglement. De organisatie spreekt van dansstijlen die “mogelijk als provocerend worden ervaren, vooral als ze seksuele bewegingen bevatten die niet passen bij een familiair publieksfeest”. Hierop ontstond commotie, maar de organisatie liet donderdag weten bij het eerder genomen besluit te blijven.

Akwasi, de omroepbaas van Omroep Zwart, heeft vrijdag in een video op Instagram ook gereageerd op de aangescherpte regels. “Er is dus iemand van het Zomercarnaval. Die zegt dat er niet geschuurd mag worden. Wat? Dat is net alsof ik zeg dat Elvis Presley niet met z’n heupen mag wiegen.” Hij voegt eraan toe het belachelijk te vinden en roept mensen op om naar het Zomercarnaval te gaan en te schuren. “Ga lekker schuren. Schuur je hele kruis eraf voor mijn part.”

Stichting Zomercarnaval was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.