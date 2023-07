Ook PVV’er Lilian Helder vertrekt uit de Kamer

PVV-Tweede Kamerlid Lilian Helder is na de verkiezingen niet nog eens verkiesbaar voor haar partij. Ze vertrekt uit de Tweede Kamer om “persoonlijke en inhoudelijke redenen”, twittert de PVV’er.

Helder is een bekend PVV-gezicht dat al sinds 2010 in de Kamer zit voor de partij van Geert Wilders. Ze voert het woord namens de PVV over politie- en justitie-onderwerpen.

Helder voegt zich met haar aankondiging bij een lange lijst vertrekkende Kamerleden. Veel van hen zitten al lang in de Tweede Kamer, en hebben daardoor veel ervaring in het Kamerwerk.