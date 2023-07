Oud-voetballer veroordeeld tot zeven jaar voor drugshandel

De rechtbank in Rotterdam heeft oud-profvoetballer en ex-international David Mendes da Silva (40) veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel tegen hem geëist.

De voormalige profvoetballer werd vorig jaar augustus opgepakt in een onderzoek naar verdovende middelen. Hij zou betrokken zijn bij de invoer van drie partijen cocaïne, in totaal 1584 kilo. De rechtstreekse betrokkenheid bij de invoer van 74 en 105 kilo achtte de rechtbank bewezen. In de derde zaak, waarbij het om ruim 1300 kilo ging, sprak de rechtbank Mendes da Silva vrij van betrokkenheid bij de invoer, maar veroordeelde hem wel voor strafbare voorbereidingshandelingen.

Mendes da Silva kwam zeven keer uit voor het Nederlands elftal en speelde sinds 2000 bij Sparta, Ajax, NAC Breda, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos. Hij sloot zijn carrière op 34-jarige leeftijd in 2017 af bij Sparta.