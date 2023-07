Politie onderzoekt ernstige geweldsincidenten na duel FC Twente

De politie doet onderzoek naar een aantal ernstige geweldsincidenten rond de wedstrijd van FC Twente tegen Hammarby IF, in de tweede voorronde van de Conference League donderdagavond. Het gaat volgens de politie onder meer om incidenten waarbij geweld is gebruikt tegen politieambtenaren, stewards en beveiligers.

In totaal verrichte de politie negen arrestaties vanwege onder meer openlijke geweldpleging, mishandeling en belediging van een ambtenaar in functie. Eerder sprak de politie nog van tien aanhoudingen, maar dat aantal werd vrijdagmiddag naar beneden bijgesteld. Een van de gearresteerden is minderjarig en werd in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag vrijgelaten. Of de andere gearresteerden nog vastzitten, wil de politie niet zeggen. “Op dit moment zijn we nog bezig met de afhandeling”, zegt een woordvoerster.

Na afloop van de wedstrijd gingen supporters van beide clubs op de tribune met elkaar op de vuist. De ME die buiten paraat stond, werd ingezet om de politie te ondersteunen.

De politie liet donderdagavond al weten dat er ook gewonden zijn gevallen. Om hoeveel gewonden het gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn is nog onduidelijk.