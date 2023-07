Twee minderjarigen bij opgepakte mensen wedstrijd Twente-Hammarby

Twee van de in totaal negen aangehouden mensen voor en na de wedstrijd FC Twente – Hammarby IF, donderdagavond in Enschede zijn minderjarig. Dat meldt de politie vrijdag in een bericht waarin mensen die de ongeregeldheden hebben gefilmd, worden opgeroepen de beelden te delen met de politie.

Eerder werd gesproken over één minderjarige. De mensen werden opgepakt voor onder andere openlijke geweldpleging, mishandeling en belediging van een ambtenaar in functie. Volgens de politie is er ook geweld gebruikt tegen politieambtenaren, stewards en beveiligers.

Direct na afloop van de wedstrijd FC Twente – Hammarby IF, in de tweede voorronde van de Conference League, gingen supporters van beide clubs op de tribune met elkaar op de vuist. Daarbij vielen rake klappen, aldus de politie. De ME werd ingezet. Ook rond het stadion was het onrustig en moest de politie ingrijpen. Mensen raakten gewond, hoe erg en hoeveel is niet duidelijk.

Enschede had donderdagmiddag de Twentse stad uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied en in de binnenstad van Hengelo was een noodbevel van kracht. Die maatregelen waren genomen uit “ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens” rondom de wedstrijd. FC Twente won met 1-0 van de Zweedse club en volgende week is de returnwedstrijd in Stockholm.