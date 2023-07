VNG: Vaals is groenste gemeente van het land

De gemeente Vaals, vlak bij de grens met Duitsland en België, is relatief de meest groene gemeente van Nederland, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op deze “Natuurbeschermingsdag”. “Ruim driekwart van de oppervlakte per buurt is groen, kijkend naar laag groen en bomen per buurt, exclusief agrarische bestemming”, aldus de organisatie. Ze concludeert dit wel op cijfers van 2021, dat zijn de meest recente.

Na Vaals komt de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Katwijk is de minst groene gemeente, gevolgd door het Westland en Aalsmeer.

Van de grote steden komt Amsterdam er het bekaaidst van af als het om groen gaat. Onder de provincies zijn Drenthe en Noord-Brabant het groenst. Ze zijn de enige provincies waarvan de oppervlakte voor meer dan de helft groen is.

Als er alleen naar laag groeiend groen wordt gekeken, dan vallen de Waddeneilanden positief op. Meer dan 40 procent van de eilanden is groen, waarbij Terschelling eruit schiet met meer dan 52 procent.

De Waddeneilanden hebben ook de beste luchtkwaliteit als speciaal naar stikstof wordt gekeken. In het Rijnmondgebied is het daarmee het beroerdst gesteld. Het Limburgse Nederweert kampt met het meeste fijnstof, mede door de vele intensieve veehouderij.