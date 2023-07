Grote brand in appartementencomplex in Amsterdam

De brandweer in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt naar een grote brand in het stadsdeel Nieuw-West. Het gaat om een gasbrand die pas geblust kan worden als het gas is afgesloten. Netbeheerder Liander is volgens een woordvoerder van de brandweer onderweg om daarvoor te zorgen.

Aan de hevige brand in de straat Beek en Hoff ging een flinke knal vooraf. De brand woedde in één woning maar vanwege de rookontwikkeling moesten ook bewoners van omliggende appartementen geëvacueerd worden. De brandweer heeft met inzet van ladders meerdere mensen uit hun woningen kunnen krijgen. Een persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, andere bewoners werden ter plekke nagekeken.

Naast de woning waar de brand woedde, zijn volgens de brandweervoorlichter ook meerdere andere appartementen onbewoonbaar verklaard.