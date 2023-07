LID neemt honderden verwaarloosde duiven mee uit huis en van erf

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft uit een huis in Ridderkerk en van het erf eromheen vrijdag honderden verwaarloosde duiven meegenomen. In en om het huis leefden 360 duiven onder erbarmelijke omstandigheden. Een duif was meer dood dan levend. In het huis zaten ongeveer honderd duiven, de rest leefde op het erf. Een woordvoerder van de LID bevestigt berichtgeving van deze strekking van Rijnmond. De duiven zijn ondergebracht in een opvanglocatie.

De eigenaar van de duiven, van wie de LID de indruk heeft dat hij in het huis woonde, is uit voorzorg meegenomen naar het politiebureau. Volgens de woordvoerder was dat omdat hij aangaf dat hij van plan was om de inbewaringneming te verhinderen. Hij heeft nog enkele weken de tijd om in bezwaar te gaan.

Maar als hij de vogels terugeist, moet hij wel aan een aantal strenge eisen voldoen. Zo moeten de dieren gezond zijn verklaard en de locatie moet schoon, heel en veilig zijn voor de dieren, zo legt de woordvoerder uit. Mocht hij de vogels terugeisen dan zullen voor hem de kosten oplopen tot mogelijk vele duizenden euro’s. Hij moet dan alle bestuursrechtelijke kosten voor transport, opvang en (medische) kosten betalen voor hij de vogels terug kan krijgen.

Inmiddels is de man weer vrij. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming is een inspectiedienst die werkt voor de Rijksoverheid.