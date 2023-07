Man (23) omgekomen bij eenzijdig ongeluk in Dordrecht

Bij een eenzijdig ongeval in Dordrecht (Zuid-Holland) is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 23-jarige man om het leven gekomen. Het ongeluk, waarbij de auto van de weg raakte, gebeurde even na middernacht op de Zuidendijk. Het slachtoffer komt uit het naburige dorp Puttershoek.

De politie meldt dat nog geprobeerd is om het slachtoffer te reanimeren. De man overleed ter plekke. Volgens de politie was hij de bestuurder van de auto en waren er geen andere passagiers. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.