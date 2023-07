Nederlandse jeugdfilm Leeuwin wint grote Europese filmprijs

De Nederlandse jeugdfilm Leeuwin is op het Giffoni Film Festival, het grootste Europese filmfestival voor kinderen en tieners, bekroond met een prijs in de categorie 10+. De prijzen werden zaterdagavond voor de 53e keer uitgereikt in Giffoni Valle Piana in Italië.

Leeuwin gaat over de Surinaamse Rosi, een 14-jarig voetbaltalent. Wanneer Rosi naar Nederland moet verhuizen gaat niets meer vanzelf, maar het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi lijkt Rosi gelukkig uitkomst te bieden.

De film werd door de jury, bestaande uit zevenhonderd kinderen, tot beste gekozen uit tientallen internationale inzendingen. “Het is geweldig om te zien hoe honderden kinderen hier op het Giffoni Film Festival reageerden op onze film. Tijdens enkele voorstellingen werd de zaal nog net niet afgebroken van enthousiasme”, laat regisseur Raymond Grimbergen in een verklaring weten. “Het laat opnieuw zien hoe universeel en herkenbaar het verhaal van Rosi is. En we zijn trots op deze belangrijke internationale award voor jeugdfilms.”

In de film spelen onder anderen Alyssa van Ommeren, Soumaya Ahouaoui en Cees Geel mee. Leeuwin zal later dit jaar bij de NTR op NPO Zapp en op NPO Plus te zien zijn.