Schietpartij op Coolsingel tijdens Zomercarnaval, geen gewonden

Op de Coolsingel in Rotterdam waar het Zomercarnaval plaatsvindt, heeft zaterdagmiddag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is niemand gewond geraakt, meldt de politie.

Op de Coolsingel waren volgens een woordvoerster veel mensen op de been toen er door een man werd geschoten. Dat gebeurde op de stoep ter hoogte van de McDonald’s en een sushiketen, en niet in de stoet van het Zomercarnaval, aldus de zegsvrouw. Het is niet bekend of er meerdere schoten zijn gelost en op wie of waarop is geschoten.

De schutter is er daarna vandoor gegaan. De politie is naar hem op zoek. De schietpartij werd rond 17.15 uur gemeld. Volgens de politie gaat het Zomercarnaval gewoon door.

Locoburgemeester Tim Versnel van de gemeente Rotterdam laat via een woordvoerder weten “blij te zijn dat er geen gewonden zijn gevallen” en verwijst voor verder commentaar door naar de politie.