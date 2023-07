Gewonden bij tweede schietpartij op Coolsingel bij Zomercarnaval

Op de Coolsingel in Rotterdam waar het Zomercarnaval plaatsvindt, is zaterdag opnieuw een schietpartij geweest. Daarbij zijn drie gewonden gevallen, meldt de politie. Ook agenten hebben meerdere schoten gelost. De politie heeft nog geen aanhoudingen gemeld.

De schietpartij vond ’s avonds plaats in de buurt van de Bijenkorf. De parade van het Zomercarnaval op de Coolsingel was al afgelopen, maar er zijn nog wel podia waar muziek wordt gespeeld. Volgens een verslaggever van het ANP waren meerdere knallen te horen en renden tientallen mensen in paniek weg. De rust keerde daarna vrij snel weer terug.

Het programma is tijdelijk stilgelegd. Een woordvoerder van de organisatie laat weten dat er nog geen besluit is genomen over het mogelijk afgelasten van het evenement. Op beelden is te zien dat de politie een deel van de straat heeft afgezet met lint.

In de middag vond ook al een schietpartij plaats op de Coolsingel. Dat was in de buurt van Beurs. Daarbij raakte niemand gewond. De dader is gevlucht.