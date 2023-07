Verslepen brandend vrachtschip voorlopig afgeblazen

Het verslepen van het brandende vrachtschip Fremantle Highway naar een plek ten noorden van Waddeneiland Schiermonnikoog is voorlopig afgeblazen, meldt Rijkswaterstaat (RWS). De rookontwikkeling van de brand en de huidige windrichting maken die operatie volgens RWS op dit moment onmogelijk.

De wind trekt tijdens de sleepoperatie over de sleepboot. “Mocht de berger nu dus starten met verslepen dan is dat niet zonder risico‚Äôs en de veiligheid en de gezondheid van de bemanning staan altijd voorop”, aldus RWS. De komende dagen blijft de wind uit het zuidwesten komen en dat zorgt ervoor dat het verslepen mogelijk pas over enkele dagen kan gebeuren. “Tot die tijd blijft het schip op zijn huidige positie.”

De toestand op het schip wordt volgens RWS constant in de gaten gehouden door deskundigen van de bergers, zoals scheepsbouwkundigen, experts op het gebied van gevaarlijke stoffen, brandbestrijders en nautische specialisten. Dat gebeurt in samenwerking met experts van Rijkswaterstaat en de kustwacht.