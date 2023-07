De politie heeft vier mannen aangehouden vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij in een woning in Dordrecht. Daarbij raakte vrijdagavond een 34-jarige man zwaargewond doordat hij meerdere malen werd gestoken. Een van de vier aangehouden mannen is het slachtoffer, meldt de politie.

Volgens de politie is nog altijd niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in het pand aan de Riouwstraat. De rol en betrokkenheid van de vier verdachten bij de steekpartij worden onderzocht.