Waddenvereniging blij met ‘zorgvuldige’ aanpak Rijkswaterstaat

De Waddenvereniging is tevreden over het plan van aanpak voor het verslepen van het brandende vrachtschip Fremantle Highway. Ellen Kuipers van de natuurbeschermings- en milieuorganisatie is van mening dat de betrokken partijen waaronder Rijkswaterstaat “zeer zorgvuldig” te werk gaan.

Het vrachtschip ten noorden van Terschelling zal zodra het kan naar het oosten richting Schiermonnikoog worden verplaatst. Kuipers, die vrijdagavond op de hoogte is gebracht over de plannen, kan zich daarin vinden. Ze laat weten dat er meer wind aankomt en dat de beoogde ankerlocatie “wat luwer” is. Ook is daar minder scheepverkeer. Volgens Kuipers zijn dat allemaal plausibele argumenten om het schip daarheen te verplaatsen.

Maar het belangrijkste volgens Kuipers is dat uit onderzoek is gebleken dat de romp van het schip onbeschadigd is en dat het schip niet meer overhelt. Voor de Waddenvereniging is dat geruststellend, aldus de projectleider incidentenbestrijding.

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog zei eerder op zaterdag haar hart vast te houden voor de geplande verplaatsing van de Fremantle Highway. “We houden de vinger aan de pols en ons hart vast. Rijkswaterstaat heeft de co√∂rdinatie en doet er alles aan om dit in goede banen te leiden”, meldde ze op sociale media.