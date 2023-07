Zomercarnaval verloopt ‘soepel’, verbod niet gehandhaafd

De schietpartij die zaterdagmiddag op de Coolsingel heeft plaatsgevonden heeft vooralsnog geen gevolgen voor het Zomercarnaval. Een woordvoerster laat weten dat ze over de schietpartij verder niets kan zeggen. Wel geeft ze aan dat het Zomercarnaval “soepel verloopt” en dat er niet gehandhaafd is op het veelbesproken verbod op “vulgair dansen”.

Ze laat weten dat er in de ochtend regen was en dat het ook even geregend heeft toen de parade op de Coolsingel aankwam. Of er ook vulgair gedanst is, weet de zegsvrouw niet. Het Zomercarnaval duurt nog tot laat in de avond.

Ook Claudia Raven, programmeur Zomercarnaval Rotterdam, zei zaterdag in het Radio 1-programma WNL In de Kantine dat handhaving niet aan de orde was. Volgens haar was het verbod “onhandig geformuleerd” en had ze daar spijt van. “Wat er eigenlijk bedoeld werd: houd de goede smaak in de gaten. Ik denk dat dat voor iedereen op elk festival altijd geldt.”

Over de regel dat deelnemende carnavalsgroepen zich niet “vulgair en aanstootgevend” mogen uiten, was de afgelopen dagen veel ophef ontstaan. Zo spraken antiracismeorganisaties Nederland Wordt Beter en het Zwart Manifest over een “nieuw racistisch beleid”.