Bij een bedrijf in het Zuid-Hollandse Alblasserdam is zondag een brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het pand aan de Van Hennaertweg slaan. Er komt veel zwarte rook vrij.

De brandweer meldt dat de brand woedt in het dak van een groot opslagbedrijf. Met een hoogwerker probeert de brandweer het vuur te bestrijden. Er zijn meerdere eenheden ingezet.

De rook trekt over de A15. De ANWB en Rijkswaterstaat melden dat de snelweg daarom in beide richtingen is afgesloten.