Bij een overval op een woning in de Meindert Hobbemastraat in de Utrechtse plaats Maarssen zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt, meldt de politie. De overval vond plaats rond 23.15 uur. De verdachte is volgens de politie erna weg gerend. De twee gewonden zijn de bewoners van de woning.

Het is nog onduidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.