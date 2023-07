Rederij: merendeel opvarenden Fremantle Highway uit ziekenhuis

Het merendeel van de opvarenden van het vrachtschip Fremantle Highway is ontslagen uit het ziekenhuis, meldt rederij Shoei Kisen Kaisha aan het ANP. Er waren 23 mensen aan boord. Het is niet duidelijk hoeveel bemanningsleden er nog in het ziekenhuis liggen.

Bij het incident vorige week kwam ook een bemanningslid om het leven. De rederij meldt dat die “als gevolg van de rook” om het leven is gekomen. De omgekomen medewerker had de Indiase nationaliteit. “We staan de familie van het omgekomen bemanningslid bij tijdens deze moeilijke periode en werken nauw samen met de ambassade van India in het repatriĆ«ren van de dode”, schrijft de rederij in een bericht op de website.

Shoei Kisen Kaisha schrijft verder “door te gaan met het verlenen van alle noodzakelijke assistentie aan de bemanning, waaronder geestelijke zorg, na het ontslag uit het ziekenhuis”. “Onze onmiddellijke prioriteiten liggen bij het welzijn van de bemanning en om te assisteren bij de bergingsoperatie”, aldus de rederij.

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli brak nabij Waddeneiland Ameland brand uit op het vrachtschip, dat duizenden auto’s vervoerde. Een groot deel van die auto’s bestaat uit elektrische voertuigen. Bergingsbedrijven Multraship en SMIT Salvage slepen het schip momenteel richting een ankerplaats, waar het vlakbij komt te liggen, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het schip brandt nog wel, maar het vuur is dusdanig minder dat het versleept kon worden.