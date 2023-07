Rover wil actie provincie tegen afschaling ov in Noord-Holland

Reizigersvereniging Rover roept de provincie en gemeenten in Noord-Holland op om in actie te komen tegen de afschaling van het treinverkeer in het noorden van de provincie. De NS wil onder meer de intercityritten tussen Alkmaar en Amsterdam op vrijdag halveren, zodat die eens in het halfuur gaan.

Waar de NS elders in het land de beperkingen die vorig jaar voortkwamen uit personeelstekorten probeert terug te schroeven, gebeurt dat volgens Rover in Noord-Holland niet. Zo komt de spitsintercity tussen Alkmaar en Haarlem niet terug.

“Als de plannen van de NS doorgaan verliezen treinreizigers naar Alkmaar straks op de vrijdagochtend de helft van hun reismogelijkheden, terwijl dan juist de populaire Alkmaarse kaasmarkt plaatsvindt”, zegt Ludolf Maat van Rover.

De reizigersorganisatie vindt ook dat de NS onvoldoende rekening houdt met de aansluiting van het treinverkeer op ander openbaar vervoer. Zo zouden tien verschillende buslijnen na de maatregelen niet meer aansluiten op de trein in Alkmaar en wordt de overstap vanuit het noorden van de provincie in Alkmaar een kwartier in plaats van enkele minuten.

Rover wil dat de provincie en de gemeenten langs de lijn Den Helder-Alkmaar-Haarlem bij de NS gaan aandringen op herziening van de plannen. Dat zou ook het autoverkeer ten goede komen, omdat de files op de A9 zouden verminderen als meer mensen voor de trein kunnen kiezen.