Vermoedelijke schutter Zomercarnaval is 26-jarige Antilliaan

De vermoedelijke schutter op het Rotterdamse Zomercarnaval zaterdag is de 26-jarige man uit de Nederlandse Antillen die is opgepakt. Hij blijft langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie.

Het slachtoffer is een 21-jarige man uit Gulpen. Hij en een 42-jarige man uit Leeuwarden die na de schietpartij beiden ook zijn opgepakt, mogen naar huis. Volgens een woordvoerster van het OM vanwege “onvoldoende bewijs”, maar het onderzoek loopt nog. De Antilliaan wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie zag zaterdagavond dat een persoon op de Coolsingel het vuur opende op de Gulpenaar, waarna agenten op de verdachte schoten. De twee werden opgenomen in het ziekenhuis en zijn volgens het OM buiten levensgevaar. Of ze nog in het ziekenhuis liggen, is niet bekendgemaakt.

Door de schietpartij raakte nog een derde persoon gewond. Het ging om een vrouw die al wegrennend ten val kwam. Zij werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De man uit Leeuwarden werd kort na het incident opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het vuurwapengebruik van de politie. Dat is een standaardprocedure bij dit soort geweldsincidenten.

Eerder zaterdag was er al een incident waarbij iemand een schot met een vuurwapen loste. De politie is nog op zoek naar de dader. Bij dit incident raakte niemand gewond.