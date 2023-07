WHO moedigt strenger rookbeleid Nederland aan in nieuw rapport

Nederland is een van de weinige landen die vrijwel alle maatregelen tegen roken inmiddels hebben ingevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt het in een nieuw rapport “een mijlpaal” dat het Koninkrijk der Nederlanden samen met Mauritius nu bij deze selecte groep landen hoort. Sinds 2016 neemt het aantal rokers in Nederland gestaag af.

Andere landen met een vergelijkbaar streng rookbeleid zijn Brazilië en Turkije, zegt de WHO. Mogelijk voegen binnenkort nog acht andere landen zich bij deze groep. Het aantal mensen dat rookt wereldwijd is sinds 2007 afgenomen van 22,8 procent naar 17 procent in 2021. Het Trimbos Instituut houdt de Nederlandse cijfers bij. Hier rookte in 2014 nog 25,7 procent van de mensen. Sinds afgelopen jaar is dit gedaald naar 18,9 procent.

Het rapport van de WHO gaat in op het rookbeleid van landen wereldwijd. De gezondheidsorganisatie blijft daarbij kritisch op de tabaksindustrie die op “allerlei manieren maatregelen voorgesteld door de WHO probeert te ondermijnen”. De WHO wijst erop dat jaarlijks 8 miljoen mensen overlijden aan ziektes veroorzaakt door roken. Dat zijn bijvoorbeeld longziektes, hart- en vaatziektes en allerlei vormen van kanker. Roken en in de buurt zijn van iemand die rookt kan in de maatschappij dus leiden tot veel ziektekosten, stelt de organisatie.

De marketing van e-sigaretten en vapes is veelal gericht op kinderen en jongvolwassenen en maar heel weinig landen hebben regels opgesteld om deze groep mensen te beschermen hiertegen, signaleert de WHO. Als voorbeeld stelt de organisatie dat maar vier landen de aantrekkelijke smaakjes van vapes hebben verboden. In Nederland geldt dat geen nieuwe smaken anders dan tabak op de markt gebracht mogen worden, tot 1 januari 2024 mag de bestaande voorraad nog wel worden verkocht.