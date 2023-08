CU wil dat kabinet reageert op dode migranten na Tunesië-deal

Het kabinet moet van zich laten horen, nu er steeds meer berichten binnenkomen over dode migranten in de woestijn in Tunesië en Libië. Dat vindt de ChristenUnie. Het dodental zou voornamelijk oplopen door de asieldeal die de Europese Unie met Tunesië heeft gesloten. Daardoor worden migranten terug de woestijn ingestuurd. Hoeveel mensen daar inmiddels al zijn bezweken, is niet bekend.

CU-Kamerleden Don Ceder en Nico Drost willen van het demissionaire kabinet weten of er meer signalen van mensenrechtenschendingen zijn binnengekomen en of Nederland dan wel de EU hier al dan niet aansprakelijk voor kunnen zijn. Ook willen de indieners van de Kamervragen weten of de handelwijze van Tunesië past binnen de afspraken die zijn gemaakt, en of de beloofde Europese miljoenen besteed worden aan het verbeteren van de mensenrechten. Verder vragen ze of er een rode lijn geldt, waarna de deal als onhoudbaar wordt gezien.

Daarnaast willen ze opheldering over de rol van demissionair premier Mark Rutte bij het sluiten van de deal. Samen met de Italiaanse premier Georgia Meloni en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ging hij naar Tunesië om met de president van dat land, Kais Saied, te onderhandelen.

De Belgische staatssecretaris voor Asiel, Nicole de Moor, heeft zich al wel uitgesproken. Zij roept de Europese Commissie op de mensenrechten in de Noord-Afrikaanse landen in de gaten te houden. Volgens haar is het onaanvaardbaar dat mensen worden achtergelaten in de woestijn, zegt zij in de Belgische krant De Morgen. Ceder en Drost vragen of de Nederlandse regering zich bij deze oproep aansluit.

Het ministerie van Justitie verwijst naar het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een reactie. Dat departement heeft tot dusver nog niet gereageerd.